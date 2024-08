Ipotesi di spostare settore ospiti in Maratona laterale tramontata. Resta il 'formaggino'

L’ipotesi di spostare la zona dedicata ai tifosi avversari, all'interno dello stadio Artemio Franchi, in quella che è l’attuale Maratona laterale è sul punto di essere definitivamente tramontata. A scriverlo stamani è La Nazione.

Sulla carta quella parte dello stadio dovrebbe essere oggetto di ‘canterizzazione’. Per questo motivo, nel giro di poco verrà ufficializzata la permanenza dei supporter ospiti nel cosiddetto ‘formaggino’ incastonato tra la Maratona e la Curva Ferrovia.

La Fiorentina nel frattempo è in attesa di avere risposta circa la richiesta di deroga inviata qualche giorno fa per poter ospitare al massimo 250 tifosi della squadra avversaria (questo per le partite di Serie A).