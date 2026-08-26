Boniek: "Roma da Scudetto? Predicherei calma, la Fiorentina non ha creato difficoltà e ognuno giocava per sé"

Questa Roma è da Scudetto? La domanda sorge spontanea ai tifosi giallorossi dopo la schiacciante vittoria alla Fiorentina. Ne parla Zbigniew Boniek a Tuttomercatoweb.com: “Io predicherei un po' di calma. La Roma ha fatto subito sul serio, ma non tirerei fuori delle considerazioni definitive. La stagione sarà lunga, considerando anche almeno le otto gare di Champions e la Coppa Italia”.

“La Roma ha cominciato bene, ma…”

“La Roma ha cominciato bene, ma di fronte c'era una squadra nuova, dove ognuno giocava per sé. La Fiorentina non ha creato alcun tipo di difficoltà e i giallorossi hanno sfruttato le situazioni a proprio piacimento”.

“Nella Fiorentina ognuno giocava per sé”

“Comunque ritengo che l'Inter rimanga superiori a tutti, poi c'è la Roma insieme alle altre in seconda fila. La banda di Gasperini però mi è sembrata veramente una bella famiglia, dove le gerarchie sono ben conosciute da tutti”.