Il giornalista Rai Paolo Paganini ha parlato a TMW Radio, esprimendosi sulla situazione caldissima in casa Fiorentina ed in merito al possibile destino di Stefano Pioli sulla panchina gigliata.

‘Kean senza Palladino non sembra più lui’

"Se Pioli perde a Milano rischia di essere esonerato. C'è grande fermento a Firenze, è una piazza esigente, però il percorso che sta facendo la Fiorentina non è buono. Il mercato è stato buono, non so cosa abbia inciso finora. Kean senza Palladino non sembra più lui. La società è ambiziosa, poi c'è il campanello d'allarme della rescissione con la Roma di De Rossi, molto amico di Pradè. Il rischio che venga esonerato dopo Milano c'è. Bisogna capire anche i rapporti di forza all'interno della società. È una questione di rapporti tra società e chi decide. Mi sembra un po' confusa la linea".

‘Spalletti metterebbe tutti d’accordo, però…'

"De Rossi il sostituto? Pradè lo ha sempre voluto. Sappiamo che De Rossi ha rescisso un contratto importante con la Roma e si è messo alla finestra. Uno che rescinde quel contratto o ha già una mezza sicurezza di un altro impegno. Secondo me Spalletti metterebbe d'accordo tutti ma guarda al Nord e non al Sud. Credo verso Torino...".