“Ferma la palla, calciala bene, mettila sulla testa di un tuo compagno e sarà gol”. Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, in un commento pubblicato sul quotidiano sportivo, riassume così una formula che puntualmente fa male alla squadra viola.

“Non è difficile segnare contro la Fiorentina”

E poi aggiunge: “Non è difficile segnare contro la Fiorentina, basta un calcio di punizione o un calcio d’angolo, come è successo ieri sera a Udine. La traiettoria di Zaniolo era perfetta, lo stacco di Kabasele in piena libertà. Era appena il secondo angolo dell’Udinese, ma era pure l’ottava volta che la Fiorentina prendeva gol su palla inattiva”.

“E figuriamoci se De Gea lascia la porta”

Inoltre: “Otto gol su quarantadue, non sono pochi. L’assurdo è che a gennaio era arrivato Rugani per dare più consistenza alla difesa e chi marcava Rugani sul calcio d’angolo? Facile, Kabasele. Che quando è partito ha lasciato a terra l’ex juventino. E poi, figuriamoci se De Gea lascia la porta, magari piove e se sta sotto la traversa, nonostante la palla stia arrivando in casa sua, cioè in area piccola, non si bagna”.