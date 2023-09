FOTO - Gli argentini viola sono di rientro a Firenze. E Nico scherza con Beltran: "Sei stanco, fratello?"

I due argentini della Fiorentina convocati in nazionale stanno per fare ritorno a Firenze. A dimostrarlo una foto pubblicata sui social da Nico Gonzalez, seduto su una poltrona probabilmente di un aeroporto in compagnia di Lucas Beltran. I due rientreranno in città oggi, ma solo domani riprenderanno ad allenarsi.

Si prospetta un lungo viaggio di ritorno per loro e la stanchezza si fa già sentire per l'ex River Plate, ritratto appisolato nella foto di Gonzalez, che scherza scrivendo: “Sei stanco, fratello?"

