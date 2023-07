Quello della seconda squadra è un progetto che la Fiorentina ha in programma di realizzare quanto prima. L'intenzione della società viola è quello di formare la nuova formazione già per la stagione 2024/2025, a patto che il campo principale del Viola Park venga omologato per le partite di Serie C.

Sul tema delle seconde squadre si è espresso Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia: “La Serie C non deve essere l'esperimento dei grandi club, bensì il campionato del territorio e delle piccole realtà. Non siamo in Spagna. In Italia in Serie C vogliamo le piccole squadre da Nord e Sud. Juventus, Atalanta e chi verrà dopo di loro dovranno togliere il disturbo quanto prima”.