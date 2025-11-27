I convocati della Fiorentina: Vanoli recupera un attaccante, assenti due esterni

Da poco sono state diramate le convocazioni di Paolo Vanoli in vista della partita di questa sera in Conference League tra Fiorentina e AEK Atene. L'allenatore viola ha recuperato Roberto Piccoli, regolarmente a disposizione.

Gli assenti

Assenti come previsto sia Dodo che Gosens, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni. C'è Kospo tra i difensori convocati.

I convocati

1) COMUZZO Pietro 2) DE GEA QUINTANA David (P) 3) DZEKO Edin 4) FAGIOLI Nicolò 5) FAZZINI Jacopo 6) FORTINI Niccolò 7) GUDMUNDSSON Albert 8) KEAN Moise Bioty 9) KOŠPO Eman 10) KOUADIO Eddy Nda Konan 11) LEZZERINI Luca (P) 12) MANDRAGORA Rolando 13) MARÍ VILLAR Pablo 14) MARTINELLI Tommaso (P) 15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 16) NDOUR Cher 17) PARISI Fabiano 18) PICCOLI Roberto 19) PONGRAČIĆ Marin 20) RANIERI Luca 21) RICHARDSON Michael Amir Junior 22) SOHM Simon Salomon Junior 23) VITI Mattia.