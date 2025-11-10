DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda stasera: arriva la sosta Nazionali nel momento più complicato

Come di consueto, questa sera alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, andrà in onda Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Il tema di stasera riguarda le sensazioni che rimangono dalla partita contro il Genoa, la prima del nuovo tecnico viola Vanoli, e di una sosta Nazionali che la Fiorentina deve sfruttare appieno per ripartire al meglio da una situazione complicatissima.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Andrea Mangoni, dirigente organizzativo del settore giovanile della Pistoiese, ma anche Francesco Filippelli, preparatore atletico e tifoso viola, e Luca Pippan, del ristorante Melafumo. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

Il link alla DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl