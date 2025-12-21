Disasi target troppo alto per la Fiorentina e il Milan punta a prenderlo gratis dal Chelsea

Uno dei nomi di maggior calibro tra gli esuberi di lusso in vista di gennaio è Axel Disasi, difensore centrale che il Chelsea strapagò al Monaco un paio d'anni fa e che in questa stagione ha giocato appena un paio di match con la squadra riserve. I Blues lo daranno in prestito ma per la Fiorentina, a cui era stato accostato, è un po' fuori target: un po' per i costi e molto anche per le condizioni sportive in cui versa il club.

Chi invece potrebbe farlo suo è il Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, che punta a prenderlo in prestito gratuito per la seconda parte della stagione, con una bella fetta di ingaggio pagata dagli inglesi. I rossoneri a livello tecnico, hanno tutt'altra situazione da offrire e questo purtroppo, potrà fare la differenza in tanti affari imbastiti dalla Fiorentina.