Rocco Commisso è in Italia. Il programma del presidente viola

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è atterrato poco fa a Roma e a breve si dirigerà verso Firenze come da programma. L'intenzione del presidente gigliato è infatti quella di arrivare in tempo per assistere all'esordio in campionato contro il Genoa.

Dopo due mesi dal rientro negli Stati Uniti il patron viola ha fatto ritorno in Italia. Commisso si recherà subito al Viola Park per salutare i nuovi arrivi viola, quindi domani il presidente dovrebbe essere al Luigi Ferraris al fianco degli uomini di Italiano per la prima giornata di Serie A.