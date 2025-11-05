Corriere Fiorentino: Il costo delle ambizioni Il bivio davanti a Commisso
Due pagine sulla Fiorentina presenti stamani sul Corriere Fiorentino.
Pagina 8
Si apre con: “Pioli via, tocca a Galloppa”. Sottotitolo: “Niente rescissione contrattuale, ma esonero. E Pongracic mette un ‘like’ alla notizia L’allenatore della Primavera in panchina (almeno) in Conference e domenica a Genova”. In taglio basso: “I tifosi scrivono una lettera al patron ”Serve un segnale: rilanci o venda".
Pagina 9
Su Galloppa: “Totti, la Youth League e la Conference: il salto triplo di Daniele”. Sottotitolo: “Cresciuto nella Roma, lavora in viola da cinque anni”. In taglio basso presente un commento: “Il costo delle ambizioni Il bivio davanti a Commisso”.
💬 Commenti