Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, ha commentato l'ennesima sconfitta della Fiorentina in questa drammatica stagione. I viola, che allungano ancora la striscia di partite senza vittorie, hanno messo in campo una prestazione al limite del guardabile.

Il Dopo Lavoro Viola Park

“Vanoli cercava la prima vittoria e invece ha trovato la prima sconfitta - scrive Ferrara -Pensava di essere stato assunto dalla Fiorentina e invece si è trovato ad allenare il dopo lavoro Viola Park. Difesa fragile, centrocampo inesistente, Dzeko che fa tenerezza. Buio fitto, squadra inesistente, carattere morbidoso come un orsacchiotto di Peluche”.

Il niente vestito di viola

Ferrara prosegue la sua analisi senza mezzi giri di parole: "Se qualcuno pensava che la Fiorentina giocasse contro Pioli adesso ha le idee chiare: continua a giocare contro se stessa. E' davvero imbarazzante questo niente vestito di viola. Perfino L'Aek sembrava di altra categoria dentro le rovine del Franchi. In Europa prima di Mainz sembrava andare liscia, ma dalla Germania a ieri sera abbiamo capito che anche in coppa la Fiorentina ha deciso di allinearsi al campionato. E adesso tutti in casa Palladino in cerca di un miracolo. Perché quello serve. Essere ottimisti questa volta è molto difficile. Stupiteci, se siete dei veri professionisti".