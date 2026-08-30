Rui Costa: " Mi fa male venire a Firenze, mi assale una tremenda nostalgia. Squadra e città sono una cosa unica"

La leggenda della Fiorentina Manuel Rui Costa ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club viola. Il portoghese si è soffermato a lungo sul suo rapporto con la squadra gigliata e la città di Firenze.

Il rapporto con la città

“Purtroppo non riesco a venire quanto volevo a Firenze - ha detto l'ex numero 10 viola - non riesco a stare con i miei ex compagni quanto volevo. Ho rivisto dei ragazzi che non vedevo da 25 anni, da quando sono andato via, quindi mi ha fatto molto piacere. Sono stati sette anni meravigliosi quelli che trascorso a Firenze, sono arrivato qua bambino e sono uscito uomo grazie a tutto quello che la città e il club mi hanno dato”.

Nostalgia di Firenze

L'emozione che provo quando torno non passerà mai. Essere ricordato in un club con questa dimensione mi dà un orgoglio tremendo. A volte fa quasi male venire a Firenze, appena metto piede in città, mi assale una nostalgia tremenda. Non so se quello che ho vissuto fosse più Firenze o la Fiorentina, per me le due cose si fondono. Mi sento a tutti gli effetti un cittadino di Firenze".