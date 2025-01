Ricci: "La Fiorentina mi ha cercato ma quando avevo 10-11 anni, poi non si sono più fatti vivi. Siamo contenti del pareggio di oggi"

Uno dei migliori del Torino è Samuele Ricci, che in sala stampa ha svelato anche un retroscena un po' antico di mercato:

"In queste ultime partite s’è visto qualcosa di diverso, i segnali positivi ci sono. Sicuramente la determinazione c’è, tante volte si tratta molto di episodi, oggi ci è andato a sfavore l’episodio ma l’importante è rimanere in partita e potevamo arrivare anche alla vittoria per come si era messa. Ma siamo contenti del risultato di oggi.

C’era l’interesse della Fiorentina ma ero molto piccolo, forse avevo 10-11 anni. Mi avevano invitato qui per vedere l’ambiente solo che poi scelsi l’Empoli perché era più vicino, aveva un grande settore giovanile. Penso sia stata la scelta migliore visto come sono andate le cose. Che io sappia poi non si sono rifatti vivi più avanti".