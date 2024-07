La Fiorentina in attacco si è già sistemata con Kean ed ecco che Retegui diventa un obiettivo della Juventus

Dopo una buona stagione con 7 gol e 2 assist in 29 presenze in Serie A, diverse squadre sono ora interessate al cartellino dell'attaccante del Genoa Mateo Retegui. Per il momento alcune squadre - scrive Gianluca Di Marzio - hanno chiesto informazioni per il classe 1999 ma per il momento non sono arrivate offerte ufficiale.

Italiano pensa a Retegui

Sulle sue tracce c'è la Roma, che valuta l'attaccante della nazionale italiana per potenziare il reparto offensivo. Inoltre anche il Bologna di Italiano ha chiesto informazioni.

E pure la Juve

Oltre ai giallorossi c'è anche la Juventus, che sta pensando a Retegui come vice Vlahovic nel caso di cessione di Milik. La Fiorentina, invece, dopo aver ingaggiato Kean, dovrebbe essere a posto per quanto riguarda l'attacco.