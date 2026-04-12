Fazzini, ti ricordi l'ultima volta da titolare? C'era ancora Pioli in panchina...

Uno dei mille misteri e dei milioni di cose insensate della stagione 25/26 della Fiorentina è la gestione di Jacopo Fazzini, realmente mai impiegato nel ruolo per il quale era stato acquistato. Un infortunio, da tradizione poco spiegato, poco comunicato e durato tantissimo, e poi le apparizioni a intermittenza, sempre nei finali di gara. Domani però dovrebbe ritoccare a lui, viste le tante assenze sulle ali.

Per ritrovare una sua titolarità in campionato tocca tornare addirittura a ottobre, quando in panchina c'era ancora Pioli: Fazzini ‘accompagnò’ Kean da trequartista in un Milan-Fiorentina. Da lì, fine dei giochi se non per qualche uscita in Conference: un investimento in doppia cifra tutto da recuperare.