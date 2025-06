Oltre un mese dopo: Salernitana e Sampdoria pronte a giocarsi la permanenza in Serie B tra le polemiche. La Fiorentina spettatrice interessata

Le vicende che hanno visto protagonista il campionato di Serie B da un mese a questa parte sono state davvero incredibili, con la penalizzazione e conseguente retrocessione del Brescia, poi coincise col fallimento delle ‘Rondinelle’. Uno scenario in cui Frosinone e Salernitana, che avrebbero dovuto giocarsi nel playout la permanenza in Serie B, hanno dovuto attendere l’evolversi di una situazione surreale. La Sampdoria, retrocessa al termine del campionato, ha invece visto manifestarsi un’occasione più unica che rara per evitare il tracollo.

Si salva il Frosinone, la Sampdoria può sperare

Il Frosinone ha tirato un bel sospiro di sollievo, salvandosi direttamente ed evitando il playout. Nella squadra ciociara c’era in prestito Filippo Distefano, attaccante classe 2003 della Fiorentina, che ha vissuto una stagione complessa complice un infortunio non di poco conto alla spalla e la conseguente operazione. Tra le fila della Salernitana ecco invece Lorenzo Amatucci ed Oliver Christensen, pronti ad essere protagonisti nella doppia sfida con la Sampdoria. Il centrocampista e il portiere scenderanno certamente in campo per ottenere la salvezza. Più difficile che trovi spazio il terzino destro viola Davide Gentile, anche lui facente parte della rosa campana.

Futuro da valutare

I giocatori della Fiorentina rientreranno alla base dopo le partite del 15 e 20 giugno, chiudendo l’annata oltre un mese dopo la fine del campionato di Serie B. Il loro futuro è ancora tutto da valutare: se per Amatucci è difficile pensare che la Fiorentina scelga di optare per una cessione se non ancora in prestito, il destino di Christensen è probabile che possa separarsi in maniera definitiva dalla maglia viola.