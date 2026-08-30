Budel: "La Fiorentina è ripartita da poche certezze, non è stata data fiducia a quelli dell'anno scorso. Non erano da bocciare tutti"

Un momento quasi esilarante durante la telecronaca di ieri sera di Dazn, dove in cabina di commento tecnico c'era Alessandro Budel, spesso al seguito della Fiorentina ma evidentemente non così attento durante la passata stagione.

La mancanza dei reduci della scorsa stagione

In sostanza secondo Budel, nella Fiorentina di ieri sono mancati i singoli che tanto bene hanno fatto nella seconda parte della scorsa stagione (che poi sono gli stessi che erano ultimi a dicembre, salvo i prestiti di gennaio): “La Fiorentina è ripartita da poche certezze. E' stata data troppa poca fiducia a chi l'anno scorso aveva fatto così bene, portando la squadra alla salvezza. Per me non erano da bocciare tutti quelli vecchi”.

E chissà se Budel è a conoscenza del fatto che alla prima di campionato a Roma, la Fiorentina si è presentata con sei undicesimi della passata stagione.