Il centrocampista argentino della Fiorentina Gino Infantino, arrivato la scorsa estate dal Rosario Central, si è raccontato in un’intervista al match program Tutto-Viola che uscirà in versione integrale nel numero di martedì. Di seguito trovare una piccola anticipazione delle sue dichiarazioni:

“Da quando mi hanno detto che ci sarebbe stata la possibilità di venire alla Fiorentina ho fatto tutto il possibile perché la cosa si potesse realizzare. Uno dei miei punti di forza dal punto di vista del carattere è la mia voglia costante di vincere. Voglio vincere sempre qualsiasi cosa faccio e mi arrabbio molto se non ci riesco, anche se si tratta di cose di non realmente importanti. Inoltre sono molto esigente con me stesso, cosa che può anche arrivare ad essere un difetto visto che vorrei che tutto riuscisse come voglio io e non sempre è possibile”.