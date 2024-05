Aquilani e il suo gioco delle tre carte: tra Pisa, Fiorentina e Sassuolo. C'è una data chiave per decidere il futuro

Può diventare un gioco delle tre carte quello di Alberto Aquilani, diviso tra il suo contratto con il Pisa, il corteggiamento della Fiorentina, ma anche l’idea Sassuolo che, nelle ultime ore, ha preso piede.

Lo scrive il Quotidiano Sportivo, che sottolinea come il 3 giugno si prospetta come una data chiave, per tre motivi: sarà il giorno dopo il recupero tra Atalanta-Fiorentina, sarà il giorno dopo la finale playoff di Serie B e sarà anche il giorno in cui potrebbe arrivare in Toscana Alexander Knaster, presidente del Pisa a parlare del futuro del club.

Quest'ultimo ha in programma un summit cruciale per il futuro del progetto tecnico nerazzurro e sarà da questo incontro che si delineeranno le strategie per la costruzione della rosa 2024-25.