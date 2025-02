Galbiati: "Gudmundsson non dà l'impressione di voler star qua, non è da riscattare. Quando entra non ha lo sguardo giusto"

L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, intervenuto su Lady Radio, ha espresso un giudizio tranchant su Albert Gudmundsson, giocatore sul quale c'erano grandi aspettative.

“Non riscatterei Gudmundsson - ha detto Galbiati - perché non ha convinto e poi per come gioca Palladino non si saprebbe dove metterlo”.

Inoltre ha aggiunto: “A me dà l'impressione che non voglia stare qua. Va dentro senza avere lo sguardo giusto e perde tanti palloni. Poi ci sono anche tante variabili di cui tenere di conto”.