Uno scenario che ha del clamoroso, ma assolutamente da non scartare

Cosa fare con Albert Gudmundsson? Questo è quello che la Fiorentina si sta chiedendo ed è una domanda che merita una riflessione approfondita.

Le cifre

Per il calciatore islandese, il club viola ha già sborsato 6 milioni per il prestito. Altri 2 andranno pagati in caso di mancato riscatto. Qualora invece dovesse decidere di riscattare l'attaccante dovrebbe pagare 17 milioni di euro al club rossoblu più 3,5 di bonus.

Lo scenario clamoroso

A cose normali la Fiorentina avrebbe ridiscusso il prestito in attesa della parola fine sul caso del presunto stupro. Ma ora tutto è tornato in ballo. Una mancata conferma, scrive stamani La Nazione, avrebbe del clamoroso, ma questo è uno scenario oggi assolutamente da non scartare.