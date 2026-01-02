Solomon: "So di essere in un grande club. Sarà una grande sfida, ma possiamo farcela. Dodô grande amico"

Ecco le prime parole di Manor Solomon da calciatore della Fiorentina, pronunciate ai canali ufficiali del club: “Sono davvero felice di essere qui. Mi sono subito entusiasmato quando ho visto i giocatori. Ho riflettuto sulla possibilità di venire qui, vengo con voglia di aiutare la squadra. So che è un grande club e il Viola Park è fantastico”.

“Sarà una grande sfida, per me e per la squadra. Possiamo farcela”

“Ho visto qualche partita, so che la squadra attraversa un momento difficile. Il club vuole uscirne, quindi proverò a portare il mio contributo con qualità, sono sicuro che possiamo farcela. Per me sarà una grande sfida, personale e per tutta la squadra. Sarà difficile, la situazione è tutt'altro che banale e il club non è abituato a tutto ciò, ma possiamo migliorare molto perché c'è un'ottima squadra e un ottimo allenatore”.

“Dodô ragazzo fantastico, non vedo l'ora di tornare sul campo con lui”

Su Dodô: “Ero molto felice di vederlo perché non lo incrociavo da tempo. Eravamo molto amici ai tempi dello Shakhtar, credo che mi abbia fatto lui gli assist per i primi due gol in Champions. Non vedo l'ora di giocare nuovamente insieme a lui sul campo, è un ragazzo fantastico. Viaggio di nozze a Firenze? Sì, sei mesi fa. E ora sono di nuovo qui per giocare con la Fiorentina. Incredibile cosa può succedere”.