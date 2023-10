Sul proprio blog ‘Stazione di sosta’, l’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi ha scritto un’analisi a proposito della gestione, del controllo in campo e dell’impiego dei calciatori che coinvolge anche la squadra di Italiano.

Ecco cosa ha detto: “Ci sono calciatori che hanno di più. Come sia possibile non vedere, rimane un mistero. Ci sono calciatori che hanno di più. Considerarli pari agli altri è fare harakiri. Napoli - Real Madrid. Non si può lasciare libero Kroos, il regista più forte degli ultimi anni, di guidare la squadra a piacimento ed essere il passaggio obbligato, con una percentuale di errore risibile. Se poi aggiungo Bellingham, l'inglese acquistato per 103 milioni dal Borussia Dortmund, uno dei pochi in grado di risolvere la gara, e non lo marchi, devi perdere”.

“L’Inter, ad esempio, schiera uno che continua ad essere sottovalutato, nonostante la Nazionale: Dimarco. Sfido a trovare chi abbia lo stesso sinistro. Spesso viene sostituito da Carlos Augusto, un buon elemento, ma nessuno è in grado di servire assist a ripetizione come Federico. Determina più di qualsiasi altro”.

“So che il tifoso interista, che segue tutto e telefonò quando dissi che Brozovic doveva essere marcato, si farà vivo. Spero perdoni, non ho detto niente di nuovo, perché il gol è la cosa più importante e chi serve l'assist vale quanto chi segna. Si discute, invece, sul sesso degli angeli. Così ad ottobre, non ad aprile, vedo la Fiorentina fare turnover contro il Ferencvaros e Varga, attaccante da 16 gol in 16 partite, realizza la prima rete, indisturbato in area di rigore. Guardo in panchina e trovo Milenkovic, il miglior difensore viola!”.