E al Viola Park Commisso festeggia con... la bistecca. Asado argentino per celebrare il traguardo della Fiorentina - FOTO

Giornata di festa al Viola Park per la Fiorentina Femminile, che solo qualche giorno fa ha raggiunto il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League. Le ragazze di Sebastian De La Fuente, pareggiando allo scadere di tempo contro l'Inter, si sono guadagnate l'accesso alla massima competizione del calcio europeo, anche per quanto riguarda il settore femminile.

Commisso, tante bistecche e un traguardo importante

Per festeggiare al meglio questo importante successo, il centro sportivo di Bagno a Ripoli si è riempito di… bistecche. Infatti, come riportato dal club gigliato, le calciatrici viola hanno pranzato oggi con carne grigliata all'argentina (asado). Insieme a loro, anche il presidente Rocco Commisso, che sarà presente al Viola Park anche nella giornata di domani, per la gara di campionato della Primavera di Galloppa.

E vai di asado!