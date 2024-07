A Siviglia non navigano nell'oro e la Fiorentina potrebbe aiutare. Cardoso è la soluzione?

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un centrocampista. E la situazione al Betis Siviglia è molto complicata a livello economico, riporta El Diario de Sevilla.

Il Betis non verte in buone condizioni economiche

È un momento in cui le uscite di giocatori con alti stipendi sono fondamentali per poter iscrivere i nuovi acquisti a La Liga. Proprio per questo, Johnny Cardoso può diventare la chiave del mercato dei bianco-verdi.

Ma il centrocampo viola si potrebbe colorare in maniera diversa…

È infatti il giocatore che ha più possibilità di lasciare il club andaluso portando una buona cifra nelle casse degli spagnoli. La Fiorentina, tuttavia, potrebbe chiudere sia per Colpani che per Lovric nelle prossime ore, lasciando pochissimo spazio per il possibile arrivo di Cardoso.