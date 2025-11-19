"Il miglior dirigente italiano degli ultimi anni e un presidente appassionato e presente: ecco perché il Bologna sta facendo così bene"

L'allenatore Gigi Maifredi ha parlato a TMW Radio del Bologna dell'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, che tanto bene sta facendo anche in questa stagione: “Il Bologna ha una grande storia, ha vinto lo Scudetto, ha un DNA di alto livello. Poi la città è fantastica, ti mette in condizione di dare tutto quello che hai. La differenza l'ha fatta Sartori, il miglior dirigente sportivo italiano, che negli ultimi hanno ha portato il Bologna ai vertici del calcio italiano. In più c'è un presidente sempre più appassionato al progetto e molto presente”.