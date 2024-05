Prandelli: "Fiorentina ha una coralità importante ed è completa dal punto di vista tecnico. Quando si parte favoriti..."

L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è intervenuto su Radio Anch'io Sport e ha parlato anche della prossima finale di Conference League dove ci saranno i viola in campo.

“Coralità importante”

“La Fiorentina ha una coralità importante - sono le parole di Prandelli - ha dimostrato in questi anni solidità dal punto di vista del gioco e di essere completa dal punto di vista tecnico. Per questi motivi non saprei indicare un giocatore specifico che possa essere decisivo”.

“Massima attenzione in una partita in cui si parte da favoriti”

E poi: “Bisogna stare attenti in queste partite in cui si parte da favoriti, la concentrazione deve essere massima da parte di tutti. Potrebbe essere una stagione in cui il calcio italiano torna ad essere protagonista in Europa”.