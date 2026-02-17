Cassano: "Ma come può fare la morale la Juventus? Hanno fatto disastri e ora rompono il ca*** a Bastoni"

La simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus tiene banco all'interno del mondo del calcio.

“Come può fare la morale la Juventus?"

Parole durissime nei confronti del club bianconero le ha utilizzate l'ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, che durante il podcast Viva el Futbol, ha detto: “Adesso la morale la fa la Juve. Hanno fatto più danni della grandine, hanno combinato disastri, facendo perdere scudetti agli altri e adesso rompono i coglioni (testuale ndr) perché c'era la simulazione di Bastoni. Non rompete il cazzo (testuale ndr) e statevene zitti”.

“E anche i politici gli rompono il ca…”

E anche: “Il ragazzo (Bastoni) ha sbagliato ma ora i politici invece di sistemare questo paese che va a rotoli pensano a rompergli il cazzo per avere qualche consenso in più tra i tifosi”.