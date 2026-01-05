Ripa: "Se non vincevi ieri c'era da preoccuparsi seriamente. Baldanzi non mi convince, dalla Lazio prenderei..."

L'ex difensore della Fiorentina Roberto Ripa, ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla situazione attuale in casa viola e su alcuni singoli giocatori della rosa gigliata.

Le parole di Ripa

“Contro la Cremonese la Fiorentina ha fatto una partita fisica, di spirito di gruppo, di atteggiamento e mentalità giusta: ha reagito. Dopo il rigore non dato, la Cremonese non è uscita dall'area per 10 minuti. La riprova c'è stata al rientro delle squadre nel secondo tempo. Il pallino del gioco è sempre stato in mano della Fiorentina. Se non vincevi c'era da preoccuparsi".

E sui singoli

“Comuzzo è stato il migliore in campo insieme a Fagioli. Il modulo a quattro lo favorisce. Baldanzi? A me non fa impazzire come scelta. Abbiamo bisogno di esterni e a destra siamo un po' scoperti, ma mi aspetto qualcuno di gamba, che salta l'uomo e metta la palla in mezzo tipo Cancellieri”.