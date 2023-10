Verso l'Empoli: Italiano concede due giorni di riposo ai suoi ragazzi. La Fiorentina torna in campo martedì

La Fiorentina pensa già alla prossima partita, contro l'Empoli, prevista per lunedì prossimo al ‘Franchi’. Per i calciatori viola rimasti a lavorare a Firenze, c'è ancora tempo per ingranare e per prepararsi al meglio alla sfida.

Italiano, infatti, ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. Niente allenamenti oggi e domani; La Nazione sottolinea il ritorno in campo della Fiorentina previsto per martedì, per accelerare verso la gara contro gli azzurri di Andreazzoli. Piano piano, si aggregheranno anche i rientranti dalle Nazionali.