Il Napoli fa il colpaccio all'Olimpico e torna ad agganciare la vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una volata in contropiede di David Neres ha deciso il posticipo domenicale all'Olimpico, tra Roma e Napoli: gli uomini di Conte hanno vinto per 1-0 grazie alla rete del brasiliano, operando così il sorpasso in classifica e agganciando la vetta, alla pari del Milan.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 28, Napoli 28, Roma 27, Inter 27, Bologna 24, Como 24, Juventus 23, Lazio 18, Udinese 18, Sassuolo 17, Atalanta 16, Cremonese 14, Torino 14, Lecce 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Fiorentina 6, Verona 6.