Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio affrontando molte tematiche di casa Fiorentina, dalla scelta di Palladino al futuro dell'attacco gigliato, ma non solo.

‘Importante il rinnovo di Quarta, Gonzalez da trattenere’

“C’è curiosità attorno a Palladino, che è tra i tecnici giovani che hanno fatto bene nell’ultimo periodo, e attorno alla piega che prenderà il mercato. La notizia del rinnovo di quarta è molto importante, sono convinto possa dare ancora tanto e a me piace molto. C’era il rischio di perderlo perchè era all’ultimo anno di contratto, c’erano molte voci fondate di interessi di altre squadre. Al netto di qualche distrazione difensiva garantisce livello alto e ha garantito apporto offensivo importante. È nel giro dell’Argentina e faceva gola a tanti club. Mi auguro vivamente che la Fiorentina trattenga Gonzalez anche se di fronte a certe cifre è difficile dire di no. Carboni? Ha una valutazione importante, attorno ai 25 milioni. Scaloni lo ha preferito a Dybala nelle convocazioni. È giovane, ha talento e gode di considerazione, bisogna capire quale sarà il budget della Fiorentina e quanti soldi potranno arrivare dalle cessioni. Va capito poi quali calciatori finiti ai margini con italiano si possano recuperare e dove andare ad intervenire per il nuovo ciclo di Palladino”.

‘Serve un centravanti che sia una sentenza: priorità assoluta a Icardi’

“Sul fronte centravanti sarà essenziale l’indicazione di Palladino, a me attira molto l’idea Icardi. Un attaccante di primissimo livello che ha pagato qualcosa in termini di gestione dopo finendo in Turchia, non uno dei campionati top in Europa. Ha un’età, essendo un ’93, che lo colloca ancora nel pieno, sarebbe un grande colpo per la piazza, darebbe entusiasmo e ha sempre segnato tanti gol. Se ci fossero le possibilità, darei la priorità assoluta a Icardi. Problema ingaggio? Molto dipenderebbe dal prezzo del cartellino fissato dal Galatasaray, oggi guadagna una cifra altissima e non è facile come operazione. Ma l’accostamento significa che ci sono basi di fattibilità dell’affare, anche se sono tanti gli aspetti che devono combaciare. Davanti serve un nome che sia una garanzia assoluta, una sentenza, il centravanti è la priorità. La Fiorentina ha avuto troppi problemi in attacco negli ultimi, pagando tantissimo l’anemia offensiva”.