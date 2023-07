Gonzalo Belloso, presidente del Rosario Central, ha confermato alla radio argentina Estadio 3 la trattativa andata in porto per il passaggio del promettente centrocampista Gino Infantino alla Fiorentina: "Abbiamo accettato l'offerta della Fiorentina per Infantino. L'operazione era in cantiere da 20 giorni. Specifichiamo che Gino non ci ha mai fatto pressioni per accettarla".

Il giocatore, che sarà a disposizione in questo ore per la sua ultima partita con la maglia del Rosario Central, arriverà a Firenze all'inizio della prossima settimana.