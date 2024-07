Sul proprio canale YouTube, il giornalista Fabrizio Romano ha fornito un quadro della situazione per quanto riguarda il fronte Sofyan Amrabat. Il marocchino è attualmente tornato ad essere un calciatore della Fiorentina a tutti gli effetti, dopo la scelta del Manchester United di non acquistarne il cartellino.

‘United e Fiorentina discuteranno di Amrabat a breve dopo il mancato riscatto degli inglesi’

“La scorsa estate la Fiorentina ed il Manchester United hanno definito il passaggio di Sofyan Amrabat ai Red Devils sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro, fissando anche un diritto di riscatto a 20 milioni di euro più eventuali 5 milioni di euro di bonus. La dirigenza del Manchester United ha scelto di non far scattare la clausola relativa al riscatto del calciatore marocchino ma resta aperta a trattenerlo in Inghilterra. La volontà è quella di discutere nuovi termini dell’accordo con la Fiorentina”.

“Adesso andranno in scena nuove discussioni col calciatore e con la dirigenza viola per capire come l’accordo per il ritorno di Amrabat al Manchester United possa prendere forma e nel frattempo il giocatore ‘tornerà’ formalmente alla Fiorentina. Tuttavia il giocatore non ha intenzione di restare a Firenze e la sua idea è quella di provare qualcosa di nuovo”.

‘Interesse anche in Italia e Spagna per Amrabat’

“Sul giocatore c’è interesse anche di altre squadre, in Italia e specialmente in Spagna; Amrabat è sempre stato molto apprezzato nel mercato spagnolo e un anno e mezzo fa è stato molto vicino al Barcellona. Adesso però sta al Manchester United vedere se riusciranno a trovare un accordo per il giocatore a nuove condizioni o se Amrabat giocherà in un’altra squadra”.