Si rivede Amrabat: Una cifra 'ritrattata' e il duplice binario per il Manchester United

A volte ritornano. Sfumata la possibilità di riscatto entro i termini da parte del Manchester United (che avrebbe garantito un incasso da 20 milioni), Sofyan Amrabat, dovrà ora ripresentarsi al Viola Park per fare le visite mediche con la Fiorentina e per allenamenti personalizzati, visto che la squadra è in Inghilterra.

Ancora lo United?

Il tutto in attesa che si presenti un acquirente per lui. Ma chi potrebbe versare una buona cifra per Amrabat? Si è parlato, a più riprese, del Fenerbahce di Mourinho, ma potrebbe essere ancora il Manchester United a mettersi con determinazione sulla scia del marocchino. Lo si legge stamani su La Nazione.

Duplice binario

Gli inglesi potrebbero muoversi su un duplice binario: acquistare Amrabat a una cifra ’ritrattata’ (13 milioni o poco più) rispetto a quel che avrebbe significato il riscatto; oppure chiedere il giocatore in prestito con un riscatto prefissato a giugno 2025.