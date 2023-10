Marchionni: "Sottil può fare un salto di qualità, ha tante doti. La Fiorentina deve puntare alla Champions"

Questa è la sera di Fiorentina-Empoli, squadre nelle quali ha militato l'esterno offensivo, Marco Marchionni, nel corso della sua bella carriera da calciatore.

Marchionni punta su un giocatore viola per il presente e per il futuro, uno che può fare a suo giudizio un bel salto di qualità: “Sottil. Ho avuto la fortuna di vederlo nella partita col Frosinone - dichiara a La Nazione - e non mi era dispiaciuto. Le doti le ha, solo che ancora non le ha tirate fuori del tutto. E’ un giovane interessante che ancora deve dimostrare tanto”.

Intanto la classifica è molto buona per la Fiorentina, anche se siamo nelle prime fasi stagionali. Però per Marchionni, la Champions League potrebbe essere un obiettivo: “Deve puntarci, perché negli ultimi anni ha fatto un percorso in crescendo. Poi dipenderà anche dalle altre squadre. Quest’anno la Fiorentina sta dimostrando che tutto è possibile”.