Nonostante le sue richieste, Dominguez non giocherà l'Europa: il centrocampista è pronto a sbarcare in Premier League

Spesso accostato alla Fiorentina, con la quale ci sono stati contatti, ma il destino di Nicolas Dominguez non sarà né il club viola… né l'Europa. Nonostante le precise richieste del centrocampista del Bologna ("Valuto di lasciare i rossoblù soltanto per un club che gioca competizioni europee"), la sua nuova avventura non ne prevede.

Secondo quanto riportato da TyCSports, Nicolas Dominguez sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore del Nottingham Forest, club molto vicino a raggiungere l'accordo con il Bologna e ad aggiudicarsi il centrocampista. Oltre a lui, arriverà anche Gonzalo Montiel dal Siviglia.