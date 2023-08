Motta: "Dominguez è il nostro capitano". Ma il giocatore ancora non rinnova

Dopo le dichiarazioni di Fenucci, amministratore delegato del Bologna, riguardo la loro offerta di rinnovo che però ancora Dominguez non ha ancora accettato, questa volta a parlare è Thiago Motta. L'allenatore rossoblù è netto sul rapporto con il centrocampista, pur sviando il discorso contratto: “Dominguez è il nostro capitano e lo sarà anche contro il Milan: sta bene, è attento e competitivo. Ha voglia di fare bene per sé e per la squadra. Il rinnovo? chiedete a lui.”

La situazione è dunque chiara: il Bologna ha fatto un'offerta, la società e l'allenatore si fidano del giocatore, ma ancora manca la firma. Il clima sembra rilassato e fa pensare che tutto si risolverà con il rinnovo di Dominguez, che però continua a rimandare e non lascia dichiarazioni. La Fiorentina, che ha ancora da sbloccare diverse situazioni in casa, nel mentre non può fare altro che osservare la situazione.