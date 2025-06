Dopo Diao il Como torna a fare la spesa dal Betis. Ai dettagli l’acquisto di un’ala che ha eliminato la Fiorentina dalla Conference

Oltre alla Fiorentina di Rocco Commisso uno dei club italiani piu attivi in fase di calciomercato è senza ombra di dubbio il Como dei fratelli Hartono. Dopo l’acquisto di Baturina, e in attesa di limare gli ultimi dettagli per Thiaw e Morata, i lariani sono vicini a chiudere un colpo in attacco. Stanno per portare in Italia un attaccante spagnolo che in questa stagione ha incontrato la Fiorentina di Raffaele Palladino in Conference League.

Il Como è pronto a chiudere un altro colpo: dopo Baturina in arrivo la giovane stella del Betis

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio mancano gli ultimissimi dettagli, e poi anche Jesus Rodriguez potrà considerarsi un nuovo giocatore della squadra allenata da Cesc Fabregas. Come raccontato sin dall’inizio, la lunga trattativa tra gli italiani e il Real Betis per l’esterno offensivo spagnolo è ora ai dettagli dopo i passi avanti degli ultimi giorni. La sensazione di tutti è che, nonostante il ritorno in Serie A della scorsa stagione, anche il Como dal prossimo possa avere ambizioni europee.

Questo i tweet di Gianluca Di Marzio a riguardo: