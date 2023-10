Vi ricordate di Iakovenko? L'oggetto misterioso con la Fiorentina e la sua nuova carriera nel mondo del calcio

Oleksandr Iakovenko è stato un vero e proprio oggetto misterioso per la Fiorentina. Arrivato nell'estate 2013, ha lasciato il club viola, da svincolato nel 2016, con pochissime apparizioni in campo e tutta una serie di prestiti in giro per l'Europa.

All'età di 29 anni, l'ucraino ha appeso le scarpe al chiodo ed ha intrapreso una nuova carriera, sempre legata al mondo del calcio: quella del procuratore.

Iakovenko con la moglie Anna

E di giocatori interessanti ne ha anche alcuni sotto la propria ala. Tra tutti citiamo Bonsu Baah, che abbiamo visto all'opera proprio recentemente con la maglia del Genk che ha affrontato la Fiorentina in Conference League. Ma ha anche Trésor, altro giocatore del Genk e Lonwijk, sempre per restare ai calciatori che militano in Belgio.

Perché proprio il Belgio? Perché lì Iakovenko ha avuto un'esperienza da calciatore anche relativamente importante all'Anderlecht e perché in quel paese, ma anche in Olanda, ha saputo costruirsi una fitta rete di relazioni.