Chiarugi: "Adesso la Fiorentina ha giocatori validi in rosa, possiamo tornare in Europa. Tra Mastantuono e Njie..."

Quest'oggi l'ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare il momento della squadra di Paolo Vanoli.

“Quest'anno la Fiorentina ha fatto una grande rivoluzione ma adesso finalmente abbiamo in rosa dei giocatori veramente interessanti. Io in questo momento credo che la sosta possa davvero darci una mano, anche perche lo stesso Vanoli ci ha detto certi ragazzi sono veramente bravi che gli manca soltanto di fare squadra l'uno con l'altro. Ci sono giocatori che hanno una tecnica molto importante, cosa che in passato spesso non c'era".

“Mastantuono è un giocatore che non si può discutere”

Un pensiero su Franco Mastantuono: “Nonostante sia un giocatore molto giovane sta facendo tanti sforzi in campo, anche di piu di quello che gli è richiesto. Teoricamente un giocatore come lui non si può discutere: ultimamente giocatori con quella tecnica sopraffina non se ne vedono molti a giro per il mondo. Il pregio maggiore che ha è quello dell'età”.

“La Fiorentina ha le carte per tornare in Europa”

Ha poi spostato la lente sulla società: “La Fiorentina è un club importante che merita di tornare ai fasti di un tempo. Il lavoro fatto da Paratici, che non ha avuto poi tantissimo tempo per poter rigenerare il gruppo a disposizione, è stato importantissimo. Adesso questa squadra, dal mio punto di vista, può avere la convinzione di poter fare tanti punti quest'anno: non so quanti punti serviranno per tornare in Europa, se 50 o 60, ma noi abbiamo le condizioni per farli. Valdepenas, Atta, con la conferma di Fagioli e Ndour, sono tutti giovani molto interessanti".

“Contro il Pisa Njie mi ha ricordato la miglior versione di Leao”

Ha poi parlato di un altro esterno offensivo a disposizione di Paolo Vanoli: “Con quello che abbiamo in rosa quest'anno è veramente complicato fare una classifica. Ho visto molto bene Njie: ha fatto un importante percussione in area di rigore contro il Pisa per far far gol a Gnonto che ti ha fatto capire la potenza di questo ragazzo. E' stata una sorpresa straordinaria, mi è sembrato di vedere la miglior versione di Leao al Milan.