Flachi: "Sono rimasto scioccato per la scomparsa di Barone, era uno di noi. Con il Milan si può…”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi ha avuto modo di commentare l’attuale stato di forma della squadra di Vincenzo Italiano, a pochi giorni dall’importante sfida casalinga contro il Milan. Questo un estratto delle sue parole a Radio Bruno:

“Quello che abbiamo vissuto e visto in quest’ultima settimana è stato tragico, però certe volte è in queste situazioni possono venir fuori forze nuove che ti restano dentro e fanno scaturire cattiveria calcistica. E’ stato molto bello anche il discorso fatto da Commisso e Italiano tutti in cerchio prima dell’allenamento, da cose del genere possono arrivare nuove motivazioni. E questo non solo per la squadra, ma anche per tutto l’ambiente di Firenze: nei giorni scorsi i tifosi hanno saputo dimostrare la loro vicinanza alla squadra e alla famiglia del direttore”.

Ha poi speso qualche parola per Barone: “Mi dispiace molto che se ne sia andata una persona come lui, perchè ho avuto il piacere di conoscerlo di persona e ci sono molto rimasto male. Era una persona come noi, una persona del popolo, ed inostra aveva una passione immensa per la Fiorentina e tutto quello che faceva lo faceva per il bene del club: poi ovviamente qualcuno potrà criticare certe scelte, ma il suo amore è innegabile. In pochi anni è riuscito ad entrare nel cuore della gente, e sono dell’idea che gli andrà dato il giusto tributo. Adesso abbiamo un’ulteriore spinta: trovare risultati sportivi anche per lui”.

Ha poi concluso parlando della partita con il Milan: “Non credo che una partita contro una grande squadra come il Milan richieda chissà cosa per essere preparata: la concentrazione e la determinazione in questi casi ti vengono da solo. Sono fiducioso perchè c’è la possibilità di fare molto bene di qui a fine stagione. Italiano saprà come gestire, andrà valutato partita dopo partita”.