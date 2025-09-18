L'allarme per Kean è già rientrato: il centravanti ritorna ad allenarsi con la squadra
L'allarme per Moise Kean è già rientrato. Il centravanti della Fiorentina questa mattina è tornato a far parte regolarmente del gruppo che, nel momento in cui scriviamo, si sta allenando al Viola Park.
Lieve forma influenzale
Il giocatore era stato fermato nella giornata di ieri da una lieve forma influenzale che però, in sostanza, gli ha fatto saltare solo un giorno di ‘lavoro’.
Dentro contro il Como
Dati i fatti, sicuramente Stefano Pioli lo getterà nella mischia per la prossima partita di campionato, molto delicata, contro il Como.
