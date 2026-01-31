Appena tre gol in stagione ma Beltran ha conquistato il Valencia: gli spagnoli pensano all'acquisto ma prima la salvezza

Destini simili per Lucas Beltran e la Fiorentina, entrambi impegnati nelle rispettive corse salvezza. L'argentino che a Valencia sta trovando sempre più spazio e considerazione, è fuori dalla zona rossa di due punti, a differenza della squadra viola. Secondo Tribuna Deportiva Valencia però, il rendimento dell'attaccante sta convincendo, nonostante gli appena tre gol messi a segno in stagione (uno solo in Liga).

Il Valencia starebbe pensando dunque di acquistarlo dalla Fiorentina la prossima estate, dopo che Beltran si era trasferito in prestito ma senza opzione per l'acquisto definitivo. Molto dipenderà dalla salvezza di entrambi i club e dalle richieste viola, che difficilmente però potranno anche solo sfiorare le cifre con cui l'argentino era stato preso dal River Plate nel 2023.