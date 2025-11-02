Non può che essere soddisfatto Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, che in sala stampa parla così della vittoria dei suoi a Firenze:

"Questa era una partita da arma a doppio taglio, perché potevamo sembrare un po' la vittima sacrificale. Invece la squadra ha affrontato alla grande la Fiorentina, col giusto piglio, li abbiamo messi in grande difficoltà. Dopo i primi 10 minuti loro hanno fatto fatica ad uscire e perdevano tanti palloni. Siamo stati compatti e corti per tutta la gara. Non dimentichiamoci le potenzialità che ha la Fiorentina, i ragazzi hanno affrontato una partita di grande delicatezza con un gran piglio.

La dinamica della partita stava andando in direzione della Fiorentina sulla situazione del rigore, stavano rischiandosela al massimo facendo un all-in ma abbiamo fatto tutti una grande prova. Anche chi è entrato, non è facile entrare in contesti dove l'avversario si gioca il tutto per tutto.

Fiorentina adatta a lottare per salvarsi? C'è qualcosa di vero in chi dice che alcune squadra sono meno propense, però ci vuole anche poco ad accendere la scintilla ad una squadra che ha grosse potenzialità. E' così, purtroppo si entra in un loop di difficoltà. Durante la partita ero concentrato sulla mia squadra ma può succedere che uno debba trovarsi a resettare le idee".