Palladino punta sulle fasce per innescare Kean. Colpani-Sottil la coppia in cerca di conferme, ma l'aiuto arriva da dietro

La Gazzetta dello Sport si concentra sulle possibile scelte di formazione di Palladino in vista della gara di questo pomeriggio contro l'Hellas Verona. L'allenatore della Fiorentina punterà soprattutto sulle corsie laterali per innescare Kean là davanti. Da una parte Colpani, dall'altra Sottil.

L'ex Monza dà profondità, fantasia e diverse soluzioni al tiro e fino ad ora non ha mai saltato una gara di Serie A. Sottil, a sinistra, con la sua velocità è diventato una freccia preziosa. È in crescita costante e riesce ad assicurare superiorità numerica, è bravo a saltare l’avversario e i suoi dribbling possono essere una grande risorsa. Anche la precisione non gli manca con l’82,3% di passaggi riusciti (65 su 79). La fiducia che gli sta regalando l’allenatore, gli ha dato sicurezza e ora spera nel primo gol stagionale in campionato.

Là davanti, poi, c'è la crescente intesa tra Kean e Beltran, ma sulle corsie laterali la spinta può arrivare anche da dietro, con la sintonia Dodo-Colpani e Gosens-Sottil che si deve confermare dopo le ultime buone uscite.