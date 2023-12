La Gazzetta dello Sport: Finalmente la Fiorentina ha un'arma in più

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo dedicato alla Fiorentina.

Pagina 22

Sguardo puntato sul centravanti viola: “Beltran è pronto Italiano può puntare su di lui”. Sottotitolo: “Dopo il suo primo gol in campionato, il numero 9 è finalmente un’arma in più per il tecnico”.

Gonzalez il primo a esultare

Articolo che inizia così: “Il primo ad esultare è stato Gonzalez. Quando Beltran ha segnato su rigore contro la Salernitana, Nico era seduto in panchina assaporando già il momento in cui, loro due, in tandem avranno la possibilità di regalare giocate e gol. L’Olimpico domenica prossima sarà già un ottimo palcoscenico”.