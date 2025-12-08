Pietro Lo Monaco, ex dirigente sportivo dalla lunga esperienza, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno commentando l'atteggiamento del gruppo squadra della Fiorentina.

Sull'aspetto mentale

“I giocatori della Fiorentina sanno benissimo della situazione che stanno vivendo, certo che se ne rendono conto, non sono mica bambini deficienti. Il problema ha a che fare con la loro struttura mentale: è una squadra che non ha anima, ognuno di loro non riesce a mettere in campo la personalità giusta per esprimere il proprio potenziale. Anche quella gestualità dopo ogni partita, andare sotto la curva con uno spirito che denota assolutamente chi sono veramente questi giocatori, e sono loro che devono tirar fuori la Fiorentina da questa situazione, loro e nessun altro".

Sulla responsabilità

"Una figura forte serve, è vero, ma nell'organizzazione della società: al momento c'è solo da tirarsi fuori da lì e per far ciò i giocatori devono avere una presa di coscienza sulla situazione. Se si dovesse risolvere, si risolverebbe alle ultime giornate del campionato: per reggere fino ad allora ti serve il carattere, non la tattica. La Fiorentina, ad un certo punto della partita, finisce, si scioglie come neve al sole: non c'è salvezza morale, la squadra non ha identità. Il resto sono chiacchiere che servono al mondo attorno al calcio per dare senso a quanto succede, ma tutti sappiamo che la colpa è assodata ed è solo dei calciatori, tanto che stanno rivalutando l'allenatore precedente. Con un gruppo così, neanche Mourinho farebbe i miracoli”.