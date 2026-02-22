Il magico tacco di Severini spiana la strada alla Fiorentina, quinto posto agguantato
La Fiorentina Femminile riesce ad avere la meglio sul Sassuolo in casa al Viola Park per 3-2.
Succede tutto nella ripresa
Dopo un primo tempo concluso a reti inviolate, le due squadre si sciolgono nella ripresa. Ad andare in vantaggio sono le viola al 46' grazie ad un colpo di tacco ravvicinato di Severini su palla bassa messa in area da Woldvik.
Reagisce però il Sassuolo che trova il pari al 55' con un colpo di testa imperioso di Eto, dopo un cross dalla sinistra di Dhont.
La Fiorentina allunga
Il gol subito scuote la squadra allenata da Pinones-Arce che cinque minuti dopo è di nuovo avanti con un rasoterra di Bredgaard che si ritrova tra i piedi una palla vagante in area di rigore neroverde. Al 67' la Fiorentina chiude i conti con un calcio di rigore trasformato da Severini: Durand intuisce ma non riesce ad arrivare sul pallone. Per la cronaca, il penalty è stato assegnato per un fallo commesso dal portiere delle neroverdi su Janogy.
Al 93', anche il Sassuolo usufruisce di un rigore che viene trasformato dall'ex Sabatino per il 3-2 finale.
La classifica
Con questo successo la Fiorentina raggiunge la Lazio al quinto posto con 24 punti. Il Sassuolo resta al nono con 12 punti.